Aso’s misdragen zich in Zeeuwse natuurgebieden door coronacrisis: ‘Overal lagen bierblikken’

De meldingen van overlast stapelden zich met de week op. Sinds de ‘intelligente lockdown’ is het een stuk drukker in de bossen. Ook met ‘recreanten’ die normaal niet zo snel de natuur ingaan, maar liever in een bar of discotheek rondhangen of hun energie kwijt kunnen op een sportveld. Een deel van hen zoekt nu ‘ontspanning’ in de natuur, maar heeft moeite met de daar geldende regels. Vooral 's nachts wil het nog wel eens escaleren, uit het zicht van de buitenwereld. Leeftink: ,,Er is veel meer vandalisme sinds de coronamaatregelen. En ook de natuur wordt verstoord, terwijl we midden in het broedseizoen zitten.”