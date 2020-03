Arts GGD Zeeland: ‘We moeten de keten van besmetting doorbreken’

Update 15.05 uur Mondkapjes niet aan te slepen en handgel uitver­kocht in Scharendij­ke: ‘Dit is best eng’

15:05 SCHARENDIJKE - Mensen die boodschappen doen met een mondkapje voor. Niet in China, maar in Scharendijke. ,,Het zijn niet de beste, maar iedere bescherming is meegenomen”, zegt Lotte Cornelisse. Ook dochter Alma (20) heeft er een voor. Nog maar een paar dagen geleden liep hier, bij de Plus in Scharendijke, de vrouw rond die nu in thuisisolatie zit. Het eerste Zeeuwse geval van COVID-19, bevestigt de GGD Zeeland. Lotte: ,,Het is niet meer tegen te houden. We moeten ons voorbereiden op het onvermijdelijke. Best eng.”