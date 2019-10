Arts Annegien: collega's, kom werken in Zeeland!

Zeeuwse flitspalen leverden in vier maanden 2,4 miljoen euro op

18:55 VLISSINGEN - De 12 flitspalen in Zeeland hebben in vier maanden tijd ruim 35.000 hardrijders betrapt. Dat zijn er 3600 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), die vandaag zijn gepubliceerd.