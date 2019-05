Arrestatie ‘Zeeuwse’ terreurverdachte gaat de hele wereld over

VIDEOKAPELLE - De arrestatie van de 47-jarige Syriër in Kapelle is wereldnieuws. Naast alle landelijke dagbladen en tv-stations werd het bericht ook opgepikt door buitenlandse media. De man wordt verdacht van oorlogsmisdrijven en terroristische aanslagen in Syrië.

Het nieuws is een kleine 24 uur later de hele wereld over gegaan, van Nigeria tot Groot-Brittannië. ‘Dutch police arrest suspected al-Nusra Front commander’, kopt The Telegraph. En: ‘Dutch police arrest Syrian refugee accused of ‘Al-Nusra Front war crimes’, meldt de Arabische site Alaraby. Ook alle Belgische media maken melding van de arrestatie. ‘Commandant van jihadistische groepering al-Nusra opgepakt in Zeeuws dorp', is er in Het Nieuwsblad te lezen. ‘Commandant al-Nusra’ opgepakt in Zeeland’, kopt De Morgen.

Verder besteden alle Nederlandse media volop aandacht aan de ‘Zeeuwse’terreurverdachte. Het Reformatorisch Dagblad sprak met de Gereformeerde Gemeente in Kapelle: ,,Gemeenteleden zijn bij het gezin over de vloer geweest. Gezinsleden kwamen in kerkdiensten. Het is allemaal redelijk ingrijpend.”

Meedogenloos

‘Abu Khuder’, zoals hij zichzelf noemt, is geen kleine jongen. Uit een interview met de Engelse krant The Guardian uit 2012 blijkt dat het ‘een van de meest meedogenloze mannen in de Deir el-Zour- provincie’ was. Hij woonde sinds een aantal jaren in Kapelle en voetbalde bij de plaatselijke voetbalclub.

De man zou als commandant van een bataljon van het terroristische Jabhat al-Nusra hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. Het bataljon waarover de verdachte het commando zou hebben gehad is bekend geworden als Ghuraba’a Mohassan (Vreemdelingen van Mohassan).