Arrestatie van Mexicanen in Westdorpe staat niet op zichzelf: productie van crystal meth is ‘big business’

videoWESTDORPE - De ontdekking van een groot drugslaboratorium in een loods aan de Kreekdreef net buiten Westdorpe, waar de synthethische drug crystal meth werd geproduceerd, staat niet op zichzelf. Een recordaantal van negentien van dergelijke chrystal meth-laboratoria is dit jaar in Nederland opgerold.

Vaak werden bij invallen in deze laboratoria Mexicanen aangehouden. Ook in Westdorpe was dat maandagavond het geval, toen de politie op basis van een tip binnenviel. In de loods, helemaal achterop het erf van een vroeger landbouwbedrijf, trof de politie vijf mannen aan, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek én Mexico (30, 39, 48, 53 en 56 jaar).

Vier jaar geleden het eerste lab, nu dit jaar al negentien

De productie van het zwaar verslavende crystal meth vindt nog niet zo lang plaats in Nederland. In 2016 werd een eerste laboratorium ontdekt en dit jaar dus tot nu toe negentien. De prijzen van in Nederland al langer geproduceerde synthetische drugs als xtc en speed zijn afgelopen tijd fors gedaald, crystal meth is de nieuwe goudmijn.

De loodsen in Westdorpe

Voor niets terugschrikkende Mexicaanse kartels zijn daarin gespecialiseerd en hebben Nederland ‘ontdekt’ als productieland, dat al beschikt over illegale, wereldwijde afzetkanalen voor xtc en speed. Max Daniel, portefeuillehouder drugsbestrijding bij de Nationale Politie, zei daarover eerder in deze krant: ,,Als Mexicanen in Nederland actief zijn, kun je ervan uitgaan dat het kartel daar weet van heeft.”

Chemisch afval lag in de voormalige mestkelder

Een zwaar bewapend arrestatieteam voerde maandagavond de inval in de loods aan de Kerkdreef bij Westdorpe uit. Enkele zwaar bewapende agenten waren dinsdagochtend ook nog aanwezig, maar verlieten al snel het terrein langs één van de hoofdtoegangswegen tot de Westdorpe, de Molenstraat. Een woordvoerder van de politie Zeeland/West-Brabant sprak dinsdagmiddag van een ‘groot lab’, zonder verder in details te treden. De voormalige mestkelder van de loods werd gebruikt om het bij de productie vrijgekomen chemisch afval in op te slaan. Hoe lang de loods al in gebruik is, kon de woordvoerder (nog) niet zeggen, en ook niet hoeveel er is geproduceerd.

Zwaarbewapende agenten bij de loods

In Westdorpe was het bij menigeen al opgevallen dat er de laatste tijd ‘s avonds en ook ‘s nachts activiteiten waren op het voormalige boerenbedrijf aan de rand van het dorp. Het bedrijf is enkele jaren geleden door de provincie onteigend voor de verbreding van de Tractaatweg (Terneuzen-Zelzate) en doorverkocht. De bewoners van het woonhuis op het erf, waar de loods met het laboratorium vrij ver vandaan staat, zijn nog niet gehoord, aldus de politiewoordvoerder dinsdagmiddag.

De ontruiming van het laboratorium zal vermoedelijk nog zeker tot in de loop van woensdag duren. De vijf gearresteerde medewerkers zijn vastgezet en dinsdag verhoord. Begin dit jaar werd in de gemeente Sluis een drugslab gevonden dat buiten bedrijf was, waar vermoedelijk ook crystal meth was geproduceerd. Daarvoor zijn eveneens vijf verdachten aangehouden, uit Arnhem, Eck en Wiel, Bathmen en Beneden-Leeuwen.

