Arrestatie na incident in Nollebos

Persoon te water bij jachthaven Vlissingen

21:13 VLISSINGEN - Een persoon is zondagavond rond 19.30 uur te water geraakt bij de jachthaven aan de Zeilmarkt in Vlissingen. Het slachtoffer is door de politie en medewerkers van het naastgelegen restaurant uit het water gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.