Arnemuidse wil een familieleven en eist recht op vakantie

Arjen Westeneng beste greenkeeper van het land

15:03 AXEL - Arjen Westeneng uit Nieuw- en Sint Joosland is door vakblad Greenkeeper uitgeroepen tot 'Greenkeeper of the Year'. Westeneng, die werkt bij H4A Groen, is in Axel verantwoordelijk voor het fraai houden van golfbaan De Woeste Kop.