Arnemuidse visser voor Belgische rechtbank wegens kapotvaren hoogspanningskabel: claim van 18 miljoen euro

Yerseke is ‘corona-hotspot’. Bezorgde huisartsen: houd je aan de regels

17:45 YERSEKE - Het aantal coronabesmettingen in Yerseke is zo snel toegenomen dat GGD Zeeland het dorp als ‘hotspot’ aanmerkt. Huisartsen in Yerseke zijn bezorgd over deze ontwikkeling en roepen inwoners op om zich aan de regels te houden. ,,Wees solidair met elkaar en pas u aan!”