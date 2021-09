Armada aan tegenslagen voor de visserij, alleen de mosselsector heeft de wind in de zeilen

Over de gehele linie zit de Nederlandse visserij in moeilijk vaarwater, is de conclusie van het rapport Visserij in Cijfers van de Wageningen Universiteit. Maar de mosselsector veert op. Op de Waddenzee heeft een uitruil van kweekgronden plaatsgevonden, waardoor mosselvissers nu over minder stormgevoelige percelen beschikken. Ook de gestegen mosselprijzen helpen. Ondanks de laagste aanvoer sinds 2006 hielden de mosselkwekers in het corona-seizoen 2020/2021 de opbrengst van een jaar eerder vast: 45 miljoen euro.