Arjen Baart gaat aan kop in PZC leraarverkiezing

VIDEO Topdrukte bij pakketbe­zor­gers in Zeeland: ‘Vandaag weer 140 keer op een belletje drukken’

7:00 GOES - Bam! Peter Roelofs, pakketbezorger van PostNL, schuift de deur van het busje dicht. Vandaag moet hij 140 keer op een belletje drukken. Alleen al in Zeeland bezorgt PostNL in deze periode dagelijks zesduizend pakjes meer dan normaal.