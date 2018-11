Arduin staat er financieel niet best voor en krijgt hulp om een toekomstplan te maken

Toekomstplan

Ingrijpen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd greep onlangs hard in bij het behandelcentrum van Arduin in Aagtekerke. De situatie was daar zo onveilig dat Arduin per direct vier cliënten moest verhuizen, die daar gedwongen opgenomen waren. Hun veiligheid was in gevaar. In het behandelcentrum wonen (vooral jonge) cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

De inspectie hield zorgen over de situatie in het behandelcentrum. Met een zogeheten ‘aanwijzing’ verplichtte de inspectie Arduin om de zorg te verbeteren. Bovendien moesten nog twee cliënten overgeplaatst worden naar andere zorginstellingen.