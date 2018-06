Arduin pakt problemen aan

Stripteke­ning maakt verhaal Frans Naerebout duidelijk voor kinderen

15:49 VLISSINGEN - Als je op de Frans Naereboutschool in zit, weet je wie de naamgever van de Vlissingse basisschool was. En toch valt er nog genoeg over hem te leren, ontdekten de leerlingen van de school vrijdag tijdens de opening van de tentoonstelling over de Zeeuwse redder in het MuZEEum in Vlissingen.