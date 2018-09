Arduin is in nood, maar raad van toezicht verhoogt eigen beloning flink

Politiek in Goes boos op Middelburg dat vliegveld Mid­den-Zee­land wil draaien

8:22 GOES - Het plan van de gemeente Middelburg om de landingsbaan van Vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden te draaien, met als gevolg dat in de toekomst de vliegtuigen over Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge vliegen, valt slecht bij politieke partijen in Goes.