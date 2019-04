Arduin-cliënten zijn straks schoonmaker bij Roompot

Live: Zeeuwse wind nu al van invloed op verloop van Schelde­prijs

13:42 TERNEUZEN - De internationale wielerwereld verzamelt zich vandaag in Zeeland. Om kwart over twaalf begon in Terneuzen de Scheldeprijs, met wereldtoppers aan de start. De koers eindigt rond kwart over vijf in Antwerpen. De eerste 140 kilometer gaan door Zeeland. Wij kijken live mee.