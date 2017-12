Architect: 'breek alle keringen en dammen in Zeeland af'

Kil, inwoner van Bergen op Zoom, doet het opmerkelijke idee onder de titel 'Evolvo et Emergo' uit de doeken in een video die hij op YouTube heeft geplaatst. Het filmpje van een kwartier bevat geen geluid, maar een soort stappenplan. In de inleiding gaat het over het 'multifunctionele zeelandschap met een zachte grens' en 'aquacultuur als bouwsteen naar de deltawerken 2.0'.

Het filmpje zal op de gemiddelde kijker wat cryptisch overkomen. ,,Het is iets wat nog sluimert", beaamt Kil. ,,We hebben dit bedacht naar aanleiding van een vraag die Centrum voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Architectuur Zeeland had uitgezet bij ontwerpers, om eens na te denken over hoe om te gaan met aquaveiligheid. Naar ons idee zou je een nieuwe waterveiligheid kunnen creëren door te verzachten in plaats van te verharden, wat eigenlijk sinds 1953 gebeurt met het bouwen van dammen en keringen." Als voorbeeld noemt Kil het verdronken land van Saefthinge. ,,Dat is nu een van de hoogstgelegen gebieden van Zeeland. De stelling is om in plaats van te worstelen en boven te komen, mee te groeien en boven te komen."

Volgens het 'stappenplan' zouden op termijn de Oosterscheldekering, Grevelingendam, Oesterdam en Philipsdam moeten worden weggehaald. Dat klinkt erg rigoureus. ,,Natuurlijk kun je dat niet volgende week doen, dit is een toekomstmodel voor over twitig tot vijftig jaar. Waterveiligheid is niet alleen een Zeeuws probleem, maar een landelijk probleem. Kijk maar naar de grote rivieren. Je moet ergens beginnen."

Volgens de architect is het op termijn slimmer om mee te groeien in plaats van te blijven vechten. ,,Eerst zal uiteraard moeten worden onderzocht of het werkt. Wij zijn ideeënmakers. En iemand moet het een keer roepen." Kil denkt zelf dat 'Evolvo et emergo'een goed plan is. ,,De juiste haakjes hebben we nog niet gevonden."

