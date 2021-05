Aprilkou zet gewassen Zeeuwse boeren op pauze: asperges blijven in bed

,,De groei gaat langzaam. Maar het is nog veel te vroeg om te panikeren”, zegt Joris Baecke, woordvoerder van agrarische belangenorganisatie ZLTO. Baecke wijst op het bijna ideaal zaaiseizoen dat de akkerbouwers achter de rug hebben. ,,Het verschil met voorgaande jaren kon bijna niet groter zijn. Het was dit jaar vele malen beter. We konden onder mooie omstandigheden zaaien en planten. Ook de opkomst van het gewas was eigenlijk best goed door de temperatuur en voldoende vocht.” In april vertraagde de groei op de akkers. Maar als de temperaturen omhoog gaan en af en toe een malse bui valt, zullen de gewassen de draad weer oppakken.