April was opvallend warm in Zeeland

VLISSINGEN - April was in Zeeland opvallend warm. De maand kent vandaag ook een kletsnat eind.

De gemiddelde temperatuur in Vlissingen komt uit op 11,4 graden, terwijl 9,2 graden normaal is. Sinds het begin van de metingen in 1906 waren slechts drie aprilmaanden warmer: in 2011 (13,0 graden), 2007 (12,6) en 2014 (12,0).

In Westdorpe waren negen warme dagen (maximumtemperatuur boven de 20 graden), waarvan zelfs drie zomerse dagen (temperatuur boven de 25 graden). Het warmst werd het op 19 april: 27,3 graden, een van de vier dagrecords die werden geboekt. De laagste temperatuur werd op 6 april in Wilhelminadorp geregistreerd: 3,1 graden.

Er viel ook meer regen dan normaal. In Vlissingen was tot en met zondagavond in totaal al 51 millimeter afgetapt. Daar is vandaag nog zo'n 20 millimeter bijgekomen. Normaal voor april is een totaal van 42 millimeter. De natste aprilmaand was tot nu toe in 1961, met 82 millimeter.