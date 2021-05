April 2021 was stuk kouder dan april vorig jaar

Nadat in de laatste twee dagen van maart het kwik nog richting de 25 graden ging, kwamen de temperaturen in april de hele maand in Zeeland niet boven de 20 graden. In Wilhelminadorp en Westdorpe werd drie keer een maximum van boven de 15 graden gemeten, in Vlissingen slechts twee keer. Koningsdag, 27 april, waren in Vlissingen en Wilhelminadorp de warmste dagen met maxima van 15,7 en 16,9 graden. In Westdorpe bereikte het kwik een dag later de hoogste waarde voor april, 17,7 graden.