Apps laten ouders meekijken in de klas

TERNEUZEN - 'Vandaag goed gewerkt aan omtrek en oppervlakte' (met een foto van kindertjes die in opperste concentratie over hun schrift gebogen zitten). 'Denkt u morgen even aan het meenemen van de drumstokken, de tapijttegel en het schoteltje voor de bloemen? Alvast bedankt!'

Veerle Sinke ontvangt zo'n twee keer per week via de Parro-app dergelijke berichtjes op haar smartphone. Afzender: de juf van Nomi, haar oudste kind. Handig, vindt ze. ,,Zo'n briefje waarin staat dat de drumstokjes mee moeten, raken ze al snel kwijt of ze vergeten het op school." Basisschool Het Kompas in Oost-Souburg werkt al twee jaar met Parro. Veerle Sinke, die zelf ook als beroepsleerkracht met de app werkt: ,,Je wordt meer betrokken bij het onderwijs. Via de app zie ik het ook sneller dan via de mail. Als ik eenmaal thuis ben, zit ik niet de hele tijd achter de computer, dan ben ik juist blij dat ik er van af ben."

Bij Kinderdagverblijf Meikever van Kinderopvang Walcheren heeft app Flexkids het 'ouderwetse' babyschriftje vervangen. Pedagogisch medewerker Rebecca de Booij: ,,Het streven is elke keer als een kind geweest is, een berichtje te sturen met de activiteiten en een foto. Bij de kleinsten tot één jaar melden we slaaptijden, hoe laat ze hebben gedronken en hoeveel; alles wat normaal in het babyschriftje kwam, maar mét foto. Ouders kunnen ons ook appen; als opa of oma het kindje komt ophalen bijvoorbeeld." Het persoonlijke contact aan het eind van de dag blijft het belangrijkste, benadrukt De Booij, maar de app is wel een heel mooie aanvulling.

Diensten

Parro en Flexkids zijn apps voor communicatie tussen ouders en leerkrachten. Flexkids was oorspronkelijk niet bedoeld voor ouders, maar voor intern gebruik op scholen, voor onder meer facturering en personeelsplanning. Ook Parro is gelinkt aan een breder pakket diensten, zoals het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Als communicatiemiddel winnen Parro, Flexkids en vergelijkbare op ouders gerichte apps snel aan populariteit bij kinderdagverblijven en basisscholen. Parro wordt nu in Zeeland op zeventien scholen gebruikt, met in totaal 1600 ouders en 120 leerkrachten. In heel Nederland zijn dagelijks 20.000 gebruikers in de weer met de app.

Werkstukken

Flexkids richt zich vooral op kinderopvangorganisaties. Ouders kunnen zelf aangeven wat voor pushberichten ze willen ontvangen ('poepluier', 'slaapje gedaan'). De communicatie op Parro, vooral gebruikt in het basisonderwijs, is meer gericht op organisatorische mededelingen over een schoolreis, tienminutengesprek of sportdagen. Maar bevat daarnaast ook aardige momentopnamen van een uitje of leuke werkstukken.

Voorwaarde voor gebruik is wel dat de ouders de app kunnen installeren op een smartphone, computer of tablet. En als ze die niet hebben of dat niet willen? Dan blijft er altijd nog de 'ouderwetse' manier van communiceren, via mail en het praatje bij het ophalen. De apps zijn zuiver aanvullend, benadrukken gebruikers. Bovendien is Parro slim: als de app 'merkt' dat je hem niet gebruikt, wordt de informatie per mail verstuurd.