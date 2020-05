‘Applaus voor de zorg is goed, hoger loon is beter’

Via de site trotsverbindtons.nl kan iedereen een poster of kleurplaat downloaden om voor het raam te hangen. Steunbetuigingen, zoals ook het applaus dat geregeld klinkt, helpen echt om het vol te houden, zegt woordvoerder Michel van Erp van NU’ 91. Maar dat is niet genoeg. Het helpt om te zien dat iedereen meeleeft. Alleen mag de waardering ook wel eens vertaald worden in klinkende munt, want van applaus kun je geen brood kopen, aldus Van Erp. De beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging zal daarom op 12 mei een pakket van eisen bekendmaken.

,,In deze crisis is wel duidelijk geworden hoe belangrijk deze beroepsgroep is. Het is ook duidelijk dat ze heel veel moeten doen en dat de beloning daarvoor veel te laag is. Iedere keer weer zijn de salarissen een punt van discussie. Het probleem is dat de medewerkers in de zorg niet zomaar kunnen staken. Ze zullen nooit hun patiënten en cliënten aan hun lot overlaten. Ik heb dagelijks huilende zorgmedewerkers aan de telefoon, maar ze zullen altijd doorgaan. Overheid en werkgevers weten dat heel goed. Daar wordt misbruik van gemaakt. Van oudsher is dit een beroep waarin veel vrouwen werken. Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat in deze branche het salarisniveau anders is dan bij grote commerciële bedrijven. Het is te hopen dat straks, als het geklap verstomd is, de waardering eindelijk eens in betere arbeidsvoorwaarden en een hoger salaris vertaald wordt.”