Applaus voor de Zeeuwse helden van de zorg

Schipper Gaby wilde hier zo snel mogelijk weg, maar werd verliefd op de Zeeuwse wateren

21:15 ZIERIKZEE - Weg wilde ze, zo snel als maar kon. Toen schipper Gaby Koomen de klipper Nieuwe Maen kocht, was ze van plan Zeeland rap te verlaten. Negen jaar later ligt ze nog altijd aan 't Luitje in Zierikzee. Gék op het Zeeuwse water, net als buurman Marc Westerburger van klipper Morgenster