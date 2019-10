Appen op de fiets levert in Goes het vaakst een boete op

In de maanden juli en augustus werden in Goes 63 ‘appboetes’ uitgeschreven. Dat is een stuk meer dan de gemeente die op de tweede plaats komt: in Terneuzen werden in dezelfde periode 40 boetes gegeven. Ook in de andere Zeeuwse gemeenten lag het aantal bekeuringen beduidend lager: in Veere en Noord-Beveland werd het bonnenboekje zelfs slechts 1 keer getrokken. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau.