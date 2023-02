Appartementengebouwen en horeca ontruimd vanwege gaslek in Cadzand, maar geen paniek: ‘We wachten rustig af’

update 21.46 uurAan Boulevard de Wielingen in Cadzand zijn vanavond tientallen appartementen, een restaurant en een frituur ontruimd vanwege een gaslekkage. Mensen worden opgevangen in een nabij gelegen sporthal. ,,Maar niemand wist waar die nou precies was", zeggen gasten Mat en Bianca Scheepers uit Limburg. Het lek is inmiddels gevonden, maar het is nog niet bekend wanneer de mensen weer terug kunnen.

Er is gas gemeten in het riool, in het deel van de straat dat vanwege werkzaamheden is opengebroken. De politie heeft de omgeving afgezet. Een adviseur gevaarlijke is opgeroepen, evenals een monteur van Stedin. Er is een meetploeg en een extra eenheid van de brandweer die assisteerde bij de ontruiming, vanwege de grootte van het appartementengebouwen. Het gaat met name om de hotel/appartementen De Blanke Top, Duinhof Zuid en het Badhuis. De brandweer heeft even voor 21 uur de locatie van het lek gevonden, dat bevindt zich ter hoogte van Boulevard Wielingen nummer 7.

Volledig scherm De brandweer is massaal aanwezig op de locatie van het lek © HV Zeeland

Mensen worden opgevangen in de sporthal. Vanwege de voorjaarsvakantie zijn de appartementen goed bezet, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het precies gaat, aldus de Veiligheidsregio. De gebouwen tellen in totaal 138 appartementen, maar het is volgens VRZ-woordvoerster Corry Brand nog onduidelijk is of die ook allemaal bezet zijn.

Eric Dobbels, Caroline van Poucke en Geert Viaene zitten op hun gemak in de sporthal, samen met nog tientallen anderen. Ze wachten op wat komen gaat, maar van een paniekerige sfeer is geen sprake. Dobbels, 86 jaar en in zijn werkzame leven adviseur gevaarlijke stoffen, is de enige vaste bewoner van het zes appartementen tellende Duinhof, de andere twee zijn er toevallig voor wat onderhoud. De drie zijn niet echt geschrokken, zeggen ze. ,,Het brandalarm ging af, maar dat gebeurt wel vaker", zegt Dobbels. ,,Toen hoorden we dat we toch even weg moesten.” Bang dat de boel de lucht in gaat is hij niet. ,,We blijven rustig afwachten.”

De ontruiming van alle gebouwen is inmiddels afgerond. Zo’n 70 mensen en een onbekend aantal kinderen en huisdieren maken gebruik van de opvang in de sporthal.

Ook Mat en Bianca Scheepers, de vanuit Limburg carnaval zijn ontvlucht en een paar dagen in De Blanke Top verblijven, kunnen nog lachen. ,,Het enige is dat niemand wist waar die sporthal nou precies was", zeggen ze.

Later meer

Volledig scherm Eric Dobbels, Caroline van Poucke en Geert Viaene © René Hoonhorst