Apocalyptisch landschap is nu een aangeharkte vlakte: ‘Bij Thermphos zaten de gevaren in alle hoeken en gaten’

Pak een grijper en vuilniszak: het is Landelijke Opschoon­dag

19 maart VLISSINGEN - Zaterdag 20 maart is het Opschoondag. Vanwege corona gaan we dit jaar niet in groepjes het zwerfvuil te lijf, maar veegt iedereen zijn eigen straatje schoon, is de bedoeling. Honderden Zeeuwen maken een ommetje met een afvalgrijper en een vuilniszak of sluiten zich aan bij een van de initiatieven die zijn aangemeld op supportervanschoon.nl.