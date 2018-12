Anywave voelt voor De Hobbyisten als beloning

Steeds meer peuters op Zeeuws-Vlaam­se scholen langs de grens

5 december HEIKANT - De Zeeuws-Vlaamse scholen aan de grens krijgen steeds meer peuters in de klas. De invoering van startgroepen in het basisonderwijs lijkt een succes. Al vreest Karel d’Haens, directeur van de Heidepoort in Heikant, dat de piek op zijn school bereikt is.