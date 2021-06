ANWB-leden roemen de Zeeuwse kust: ‘Volop natuur en genieten’

De moord op een Vlissingse pompbedien­de of de vermissing van Herman Ploegstra: die los je niet in drie minuutjes op

19 juni De vermoorde vrouw in Westdorpe, een bomaanslag in Middelburg of de mysterieuze verdwijning van Herman Ploegstra uit IJzendijke. De Zeeuwse politie zet regelmatig het populaire tv-programma Opsporing Verzocht in om criminelen te ontmaskeren en moordenaars te traceren. Maar voor hoe lang nog? De NPO snijdt in de zendtijd, minder zaken komen aan bod. Tot teleurstelling van de Zeeuwse politie en presentatrice Anniko van Santen. ,,Een moord kun je niet oplossen in drie minuten.”