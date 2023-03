ANWB: Drukste ochtendspits van het jaar met meer dan 1100 kilometer file, ongeluk A58 zorgt voor vertraging

Het verkeer heeft dinsdagochtend behoorlijk last van ongevallen en regen. Met meer dan 1100 kilometer file is het volgens de ANWB de drukste ochtendspits van 2023. De files in Zeeland komen langzaam tot een einde.

Op de A58 is vanmorgen een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook richting Vlissingen was tijdelijk dicht. Ter hoogte van afrit ‘s-Gravenspolder stond ook een file, door een ongeluk op de weg richting Bergen op Zoom. Hier raakten drie auto's met elkaar in botsing. Door de klap kwam één auto tegen het verkeer in tot stilstand. Omdat er een kind bij het ongeluk betrokken was, kwam de ambulance en politie met spoed ter plaatse. Het kind bleek niet gewond.

Er ontstond een lange file, in beiden gevallen was de automobilist niet veel langer onderweg. De vertraging liep op tot ongeveer 10 minuten. De vertraging valt mee, op sommige plekken in het land liep de vertraging op tot meer dan 80 minuten.

Er staat al meer dan 1100 kilometer file door heel Nederland, maar vooral in het midden en zuiden van het land is het druk. Door de regen hebben auto’s hebben meer ruimte nodig op de weg en rijden ze langzamer, stelt de ANWB. Ook waren er meerdere ongelukken en zijn er wegwerkzaamheden aan de A7 in Groningen.

‘Behoorlijke ochtendspits’

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat spreekt van een ‘behoorlijk forse ochtendspits’. De dienst (die een andere telling hanteert dan de ANWB) telde op het hoogtepunt 636 kilometer file. ,,Op dinsdagochtend is het sowieso druk op de snelwegen, net als op donderdagen. Maar vandaag kwam het vooral door het weer, want er waren niet opvallend veel ongelukken. Dus velen wilden vanochtend toch rustiger rijden en meer afstand nemen van elkaar”, aldus de zegsvrouw.

Vorige week dinsdag werd al de zwaarste ochtendspits van het jaar vastgesteld. Naast de gebruikelijke drukte zorgde de regen ook toen voor meer overlast op de weg.

De meeste vertraging was er dinsdagochtend vroeg op de A1 richting Amersfoort. Een vrachtwagen kreeg midden op de weg bij Barneveld pech, waardoor de vertraging opliep tot 80 minuten. Bijna twee uur later was de vrachtwagen weggesleept en nam de vertraging langzaamaan af.

Ook op de A2 stond meer dan 80 minuten file door een ongeval bij Maastricht-Noord. Inmiddels neemt de vertraging af.

