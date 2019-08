Antwerpen wacht opnieuw record-containerschip

De extra ruimte in de MSC Isabella zit hem in de breedte, niet in de lengte. De Cosco Shipping Universe is 399,9 meter lang en 58 meter breed. De MSC Isabella is met een lengte van 399,77 meter net iets korter, maar dat wordt volledig gecompenseerd, omdat het schip ruim drie meter breder is. Dat maakt het mogelijk in de breedte vierentwintig rijen containers te vervoeren. MSC laat in totaal elf van deze schepen in het Verre Oosten bouwen, de MSC Isabella is de vierde in de serie.