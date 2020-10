Antwerpen maakt drukknoppen aan verkeerslichten ‘elleboogvriendelijk’

Nelleke heeft geen ambitie om Friezin te worden: ‘Ik blijf een echte Wasschap­pel­se’

21 oktober De eerste 30 jaar van haar leven woonde ze in Westkapelle, inmiddels is Nelleke Wouters (44) al ruim 14 jaar neergestreken in Friesland. De ambitie om Friezin te worden heeft ze niet. ,,Ik ben en blijf een echte Wasschappelse.”