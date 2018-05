Antwerpen blijft meebetalen aan veiligheid Westerschelde

VIDEO Man van vermoorde winkelier in Zelzate: 'Ik zag haar liggen, het was afgrijse­lijk'

16:48 ZELZATE - De nabestaanden van de vermoorde winkelier Veerle Scheerlinck (57) uit Zelzate hebben in een Vlaams tv-programma een ultieme oproep gedaan voor getuigenissen over de dader. "Alsjeblieft help ons uit het ongewisse te komen. Het is quasi ondraaglijk", zegt echtgenoot Frank Pauwels.