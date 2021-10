Antivaxer mag niet worden buitengesloten

Even geen lamsoor uit Saeftinghe voor Piet; sportvis­sers ongerust over PFAS-vervuiling

25 oktober PAAL - Is voedsel dat uit het oostelijk deel van de Westerschelde komt nog te vertrouwen? Sportvissers in het haventje van Paal zijn ongerust of hebben op zijn minst twijfels over de gevolgen van de PFAS-vervuiling.