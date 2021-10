Antisemitisme en populisme, doodeng vind ik het

Iedereen dacht dat ze het niet kon, maar vmbo’er Ans hield vol en nu is ze Master of Science

ZIERIKZEE - ,,Niet slim genoeg.” ,,Te hoog gegrepen.” ,,Niets voor jou.” Dat is wat Ans Stouten (28) jarenlang hoorde. Ze begon met vmbo. Nu is ze Master of Science.

28 oktober