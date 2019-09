Anti-ontpolderaars in de bres voor een zoet Volkerak

In mei lieten de organisaties tijdens een inspraakreactie in de Staten weten bezorgd te zijn over de zoetwatervoorziening in Zeeland. In een brief schrijven ze nu dat hun bezorgdheid bewaarheid is geworden. Net als vorig jaar was de zomer droog, met als resultaat ‘toenemend neerslagtekort, een daling van het grondwaterpeil, waardoor droogteschade in de landbouw en de natuur is opgetreden', aldus de stichtingen.