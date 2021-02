Anthony van den Berg: ‘Mijn hoofd staat nooit stil; behalve als ik hardloop’

Kilometers lange ringwater­lei­ding moet landbouw door droge periodes slepen

5 februari NIEUWERKERK - Florus van der Paauw heeft een droom: eind 2023 ligt er over heel Schouwen-Duiveland een pijplijn in de grond met zoet water voor de landbouw. Alle boeren hebben een aansluitpunt om in droge perioden hun dorstige akkers te beregenen. En op de weg daar naartoe is hij eigenlijk alleen maar meer overtuigd geraakt van de absolute noodzaak ,,Zonder zoet water is onze agrarische sector ten dode opgeschreven.”