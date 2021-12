ANSCD Band brengt keur aan stijlen samen: ‘We merken steeds dat mensen mee beginnen te zingen’

Me and Bobby McGee, Wonderful tonight, Against the wind, Have You Ever Seen the Rain en Black Magic Woman. Het is een kleine greep uit het veelzijdige repertoire van de ANSCD Band. Een Walcherse groep met een gedeelde passie voor muziek. ,,De naam staat voor ‘And Now Something Completely Different’”, vertelt gitarist Renny Minnaert. ,,Drie jaar geleden is onze band ontstaan tijdens een optreden bij Songs from the Heart in De Spot in Middelburg. De naam is voortgekomen uit een werktitel. Al onze muzikanten komen uit verschillende genres en moesten tijdens het eerste optreden totaal iets anders spelen dan ze gewend waren, oftewel ‘completely different’. Dat beviel zo goed dat we samen verder zijn gegaan.”