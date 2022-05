Annette doet niet meer geheimzinnig over haar liefde voor boer Hans: ‘Ik voel me weer als een verliefd meisje van 16'

Aan de inmiddels beroemde keukentafel van Hans in het Brabantse Strijbeek, ten zuiden van Breda, blikken Annette en Hans dinsdagmiddag terug op hun Boer zoekt vrouw-avontuur. Wat meteen duidelijk wordt, is dat ze nog net zoveel lachen als tijdens de uitzendingen al te zien was. De 70-jarige Hans vertelt dat hij eerst zijn twijfels had, toen zijn kinderen hem wilden opgeven voor Boer zoekt vrouw. ,,Ik dacht: welke vrouw wil er nou een jager met een slap geweer?’’ Annette (60) slaat lachend de handen voor haar gezicht. ,,Oh, mijn God. Hans!’’ Ze kan de schuine grapjes van haar nieuwe geliefde goed hebben. De twee hebben de grootste lol. Hans zit te schuddebuiken van plezier.