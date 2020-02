Annemarie kreeg borstkanker: ‘de ziekte stripte mijn lijf’

Als ik uit de narcose kom na de amputatie, heb ik een pijnlijk lege plek aan m’n lijf. Twee drainflesjes met een inhoud die doet denken aan rodevruchtensmoothie vullen zich langzaam. Mijn rechterborst is eraf en mijn oksel leeg geharkt zoals ik het plat omschrijf. Door uitzaaiingen in de lymfklieren was een zogenoemd okseltoilet noodzakelijk. Een woord dat me doet denken aan reclame voor een deodorant.

Drie dagen later mag ik naar huis. Met nog één klotsende drainfles in een blauw stoffen zakje dat ik rond mijn nek kan dragen. Handig volgens de lieve dames van de plaatselijke Borstkankervereniging. Zij maken de zakjes in diverse kleuren en motiefjes. De handwerkende vrijwilligsters schenken me ook een hartvormig kussen ter verzachting. Maar het is nu wel pijnlijk duidelijk dat ik echt ziek ben. En dit is nog maar het begin.