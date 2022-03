Annemarie belt zich suf en Paskal doet geheimzinnig

Zeeuwse ShowbytesWaar hielden de Zeeuwse artiesten, topsporters en andere bekendheden zich afgelopen week mee bezig? In de rubriek Showbytes struint de redactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Zeeland.

Royalty-verslaggeefster Annemarie de Kunder was gisteren een van de leden van het belpanel tijdens de landelijke Giro 555-actie voor Oekraïne. Daar kreeg ze naar eigen zeggen bijzondere mensen aan de lijn.

Zangeres Emma Heesters uit 's-Gravenpolder laat haar innerlijke Minnie Mouse los in Disneyland Parijs.

De Goese band Racoon is deze week niet een, maar zelfs drie avonden te gast in de talkshow HLF8 van Johnny de Mol. Die laatste kwam daar speciaal voor naar Goes om de ‘deal’ te beklinken.

Zakenman Salar Azimi uit Aardenburg en zijn gezin vermaken zich in Dubai vooral met lekker eten en drinken

Motorcrossster Nancy van de Ven uit Vlissingen heeft zondagochtend de eerste Grand Prix van het seizoen in Italië gewonnen. Dat was inmiddels al weer vier jaar geleden. ‘Dit is waar ik, mijn team en mijn familie zo hard voor werken', meldt ze vol trots.

Musicalster Jimi Hendrikse uit Colijnsplaat schittert komende zomer in de musical The Prom en steekt zijn enthousiasme daarover niet onder stoelen of banken.

Bløf-zanger Paskal Jakobsen prikkelt de nieuwsgierigheid bij een foto in de Middelburgse abdij. Er komt kennelijk iets aan, maar wat, dat is niet helemaal duidelijk.

Kunstenares Tinkebell uit Goes genoot twee dagen geleden van een wijntje in de zon en nam alvast een voorschot op Internationale Vrouwendag. Die is vandaag. En ze heeft voor die gelegenheid een niet mis te verstane boodschap met betrekking tot mannelijke dominantie...

