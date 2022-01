KAPELLE - Annebeth Evertz is verkozen tot Zeeuws bestuurder van 2021. In de landelijke eindstrijd mag de Kapelse wethouder het opnemen tegen zwaargewichten als burgemeester Bruls van Nijmegen en Prevoo van Valkenburg.

,,Ik vind het echt een heel grote eer", reageert Evertz op de verkiezing. ,,Ik ben eerlijk gezegd zelf nooit zo bezig met dit soort verkiezingen. Maar ik ben altijd zo met mijn vak bezig en wil zo graag goede dingen doen voor onze inwoners dat ik het nu toch wel heel leuk vind dat andere mensen dat waarderen. Ik zie het echt als waardering voor mijn werk. En het is ook een teken dat ik op de goede weg ben."

Quote Het is belangrijk dat Zeeland op de kaart wordt gezet. Dus dan moet toch iedereen maar op mij gaan stemmen Annebeth Evertz, Zeeuws bestuurder van 2021

De verkiezing tot beste bestuurder is een initiatief van Binnenlands Bestuur. Om tot de dertien genomineerden te komen, heeft onderzoeksbureau Necker van Naem (in opdracht van Binnenlands Bestuur) een onderzoek uitgevoerd. Daarin konden alle bestuurders, volksvertegenwoordigers, secretarissen en griffiers van gemeenten, provincies en waterschappen deelnemen. In november en december zijn zij benaderd om deel te nemen aan een online vragenlijst. Uit dat onderzoek is wethouder Evertz naar voren gekomen als beste bestuurder van Zeeland in 2021.

Ik ben wel verbaasd

,,Ik vind het heel leuk om dit mee te maken en ik hoop natuurlijk dat iedereen bij de finale op mij gaat stemmen. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat ik ben verkozen door de Zeeuwse collega's. Door Zeeuwse politici en bestuurders, griffiers en secretarissen. Dat het gebeurt door mensen uit Zeeland. Want ik ben geen landelijke politicus. Ik doe het voor de Kapelse en Zeeuwse inwoners. Maar ik ben wel verbaasd dat ik als wethouder van een kleine gemeente ben verkozen.”

Volgens Binnenlands Bestuur is Evertz verkozen omdat zij ‘veel voor elkaar krijgt in de gemeente Kapelle door haar betrokkenheid, eerlijkheid en inlevend vermogen. De vroegsignalering van financiële problemen, haar aanpak van eenzaamheid, het LHBTI-beleid en het alzheimer café zijn hier voorbeelden van, aldus haar stemmers.’

Landelijke bekendheid

Evertz, die bezig is aan haar eerste termijn als wethouder in Kapelle, vertegenwoordigt Zeeland nu in de landelijke verkiezing tot beste bestuurder van 2021. Daarin doet namens iedere provincie één genomineerde mee. Daarbij zit ook nog een kandidaat die naar voren is gekomen uit de Nederlandse waterschappen. Tussen de dertien kandidaten zitten ook bekende burgemeesters als Hubert Bruls van Nijmegen en Daan Prevoo van Valkenburg. Bestuurders met een grote landelijke bekendheid.

,,Ik ben toch wel en beetje trots dat ik daar als wethouder van een kleine gemeente tussen sta. Ik heb daar zelf helemaal geen inbreng in gehad en vind het dan ook heel fijn dat Zeeland mij zo ziet. Want ik ben wel altijd heel betrokken bij mijn beleid en ik wil het zo graag voor mijn inwoners goed mogelijk doen. Dan geeft dit toch wel een stuk waardering voor mijn werk als wethouder. Dat vind ik echt heel mooi.”

Stemmen tot 30 januari

Iedereen kan stemmen op de beste landelijke bestuurder. Dat kan nog tot 30 januari via bestebestuurder.nl. De uitslag van de verkiezing volgt dan op donderdag 3 februari, tijdens het Binnenlands Bestuur Nieuwjaarsevenement Kompas 2022 in Stadskanaal. Deze bekendmaking zal te volgen zijn via een livestream.

Slapeloze nachten zegt Evertz niet te gaan krijgen van de komende landelijk finale. ,,Maar ik wil Zeeland natuurlijk wel graag landelijk vertegenwoordigen. En dat wil ik ook zo goed mogelijk doen. Want het is belangrijk dat Zeeland op de kaart wordt gezet met al onze problemen. Dus dan moet toch iedereen maar op mij gaan stemmen.”