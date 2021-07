Anne de Buck woont nu in Amsterdam: ‘Zeeland zie ik als een luxe’

,,Ik ben geboren en getogen in Middelburg. Nu ik zelf moeder ben, realiseer ik mij hoe relaxed en onbezorgd mijn jeugd in Zeeland was. Spelen op straat. Hutten bouwen in de maisvelden achter ons huis. Op zondag wandelen bij Westhove en warme chocomelk bij De Piraat. Alleen over straat naar een vriendje of vriendinnetje kunnen lopen. Op vroege leeftijd tot laat uit mogen en op de fiets terug naar huis. In Amsterdam zie ik dat voor mijn zoontje niet snel gebeuren. De stad heeft weer andere charmes. Mijn broer (40) woont toevallig in de straat naast mij. Daardoor voelt het ook hier erg dorps. Zonder reden even bij elkaar binnenlopen of iets lekkers van de bakker langs brengen.”