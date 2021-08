Anna, Jolien en Nina werken in de horeca: ‘Mensen zijn allemaal in vakantiestemming’

video | update Dode (19) en zwaargewon­de (21) bij eenzijdig ongeval in Ossenisse

30 juli OSSENISSE - Bij een eenzijdig ongeluk in de polder bij Ossenisse is in de nacht van donderdag op vrijdag één persoon om het leven gekomen. Deze persoon was de bijrijder in de auto. De chauffeur raakte zwaargewond.