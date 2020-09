Anna de Bruyckere: ‘Als ik het leed op Lesbos zie, zeg ik: jongens, geef me ruimte voor een gedicht’

Niet alle gedichten ontstaan aan een stille schrijftafel. ,,Anderhalf jaar geleden verloor mijn zus een van haar kindjes in haar buik. Ze was in verwachting van een tweeling en een van die meisjes overleed”, vertelt Anna de Bruyckere. ,,Ik wist dat ik daarover wilde schrijven. Tegelijk was dat zo moeilijk. Je geest wil overal naartoe. Eerst wachtte ik tot mijn gedachten zouden vertragen en ik uiteindelijk de woorden zou vinden voor wat ik wilde zeggen. Maar dat gebeurde niet. Tot ik in een autogarage in Goes was omdat mijn winterbanden eraf gingen en mijn zomerbanden erop, en ik denk: ‘Verdorie, ik kan blijven wachten, maar dat wordt ‘m niet. Ga nou maar gewoon schrijven.’ Dus die eerste zinnen die ik toen - ik had mijn computer mee - heb getikt, dat was gewoon: ‘Getverdemme, ik wil hier helemaal niet over schrijven, waarom gebeurt het überhaupt? Dit moet helemaal niet gebeuren.’ Dat soort gedachten. En ook de weerzin van ‘Bah, wat voor aftershave ruik ik nu weer?’ Ik bleef maar gewoon een beetje tikken, heel snel, en tsjak, het was of ik door de chaos heen viel en eindelijk kon komen tot de woorden die ik voor mijn zus wilde maken en die ik ook voor mezelf wilde maken. Dat er een lege plek aan hun tafel is die voor mijn nichtje bestemd was en nooit opgevuld gaat worden, ook als er nog andere kinderen komen. Ik ging met een bijna volledig gedicht de garage uit.”