Angst voor lekken giftige stoffen uit 30 miljoen kilo munitie in Oosterschelde: ‘Er moet echt wat gebeuren’

In zo'n zelfde bommenkerkhof bij Knokke is dat nu al het geval. Onduidelijk is hoe de staat van de explosieve cocktail in de Oosterschelde nu is en of er ook hier al TNT en fosfor in het water terechtkomt. De grootste munitiestort van Nederland werd vijf jaar geleden voor het laatste gecontroleerd, laat de provincie weten na vragen van deze krant. Op 12 april bespreken Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie, Nationaal Park Oosterschelde en de gemeente of er – en zo ja welke – maatregelen rondom de munitiestort nodig zijn.