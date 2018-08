Angelique Raas uit 's-Gravenpolder al acht dagen vermist

Het Zeeland Nazomerfes­ti­val is begonnen!

20:00 VEERE - In de Grote Kerk in Veere is dinsdagavond de achttiende editie van het Zeeland Nazomerfestival officieel geopend. Het festival biedt tot en met zaterdag 1 september theater op locatie en concerten en voorstellingen op en rond het Abdijplein in Middelburg.