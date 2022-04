André is beveiliger. Ruzies, drugs, vrouwenhandel, afpersing en wapens, hij heeft het allemaal gezien

Hij kent de duistere kant van het nachtleven. Als beveiliger strijk je nogal eens iemand tegen de haren in. ,,Ze hebben me opzettelijk aangereden, in brand proberen te steken, er is geschoten op het kantoor van mijn beveiligingsbureau MAN en op mijzelf, ik ben met allerlei wapens geconfronteerd, heb barkrukken en flessen moeten afweren. Dit werk is zwaar. Vooral geestelijk, want je krijgt van alles op je af en mag bijna niks terugdoen. Het gaat niet alleen om ruzies, maar ook om jongens die in jouw werkomgeving criminele activiteiten proberen te ontplooien. Drugs, vrouwenhandel, afpersing. Je probeert ze buiten de deur te houden, maar daarmee dwarsboom je wel hun business. Dat criminele wereldje is niks voor mij. Ik ben altijd aan de goede kant blijven staan.”