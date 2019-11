André en Lilian opgelucht over doorgaan Zeeuws-Vlaamse Ride: ‘We hebben er wel een traantje om gelaten’

Het Terneuzense echtpaar haalde de afgelopen jaren duizenden euro's op voor KWF en groeide uit tot hét Zeeuws-Vlaamse uithangbord van het evenement. Ze gingen van deur tot deur met hun collectebussen. ,,We steken er zo'n 25 uur per week in", rekent Pieters voor. ,,En voor dit jaar hebben we versterking gekregen van zes anderen die ons willen helpen. Met de feestdagen voor de deur hadden we ons geen beter geschenk kunnen wensen.”

De eerste actie van het duo voor KWF is zaterdag bij zorgcentrum Bachten Dieke in Terneuzen. ,,We starten met een wintermarktje. We hebben daar een stand en zijn aanwezig van 10.00 uur tot 16.00 uur. Vervolgens staan we nog op twaalf andere markten van diverse zorginstellingen. Als er geen markt is gaan wij op pad, van deur tot deur. We proberen heel Zeeuws Vlaanderen te doorkruisen. Vorig jaar hebben we daarbij 4900 km afgelegd. Wat het voor 2020 gaat worden kunnen we nog niet zeggen, dat hangt van het weer en onze gezondheid af.”