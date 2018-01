Anderhalf miljoen voor sloop Zeeuwse krotten

Politie vindt 10 kilo aan henneptoppen en 15.000 euro in woning Vlissingen

15:13 VLISSINGEN - In een woning aan de Paul Krugerstraat in Vlissingen is woensdagochtend een 28-jarige man aangehouden nadat er in zijn huis een kleine hennepkwekerij was gevonden en 15.000 euro aan contant geld.