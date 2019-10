Anderhalf jaar cel voor poging afpersing Belgen

Wilde achtervol­ging over A58, agent doet aangifte van poging tot doodslag

14:58 ARNEMUIDEN - Het leek wel een scene uit de actiefilm The Fast and the Furious, gisteren op de A58. Maar de wilde achtervolging tussen de politie en twee verdachten van een diefstal was bloedserieus. Een agent die ternauwernood een aanrijding kon ontwijken, doet aangifte van poging tot doodslag. Dat meldt de politie vandaag.