Analoog fotograferen is terug van weggeweest: ‘Stop met klikken, leer weer kijken’

Eigenaar uitgebran­de woning in Sas van Gent: ‘We zouden volgende week verhuizen’

Het is alsof hij plots in een heel slechte film belandde. Olivier De Dobbelaere zag in de nacht van zondag op maandag zijn woning aan de Westkade in Sas van Gent voor een groot deel in vlammen opgaan.

21 november