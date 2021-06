Amsterdammer graaide via phishing 16.000 euro bijeen, onder meer in Zeeland

Dappere boerinnen en heldhafti­ge vissers gezocht: ‘Verhalen over Arnemuiden krijgen plek in Waterpark Veerse Meer’

29 juni ARNEMUIDEN - Waterpark Veerse Meer heeft grote invloed op de omgeving. Het vakantiepark wil daarin op meer manieren ‘verankerd’ zijn dan in architectuur, landschap en verkeer. Daarom is ontwikkelaar Driestar op zoek naar mooie verhalen over de geschiedenis van Arnemuiden, zegt Gerro Vonk. ,,Die verwerken we in de namen van voorzieningen en in tentoonstellingen.”